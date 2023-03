Deputado quer prêmio para incentivar alunos

Com o objetivo de incentivar o desempenho escolar dos alunos, professores e instituições escolares da rede de ensino público capixaba, o deputado Denninho Silva (União) apresentou para análise de seus pares o Projeto de Lei (PL) 74/2013.

A matéria institui as premiações anuais “Aluno Nota Dez” e “Escola Nota Dez”, destinadas aos estudantes das séries do ensino médio e às unidades de educação, representando a direção e corpo docente. Os aspectos a serem considerados para a competição são a nota no boletim e o rendimento global do estudante.

Há critérios de desempate, caso aconteça de haver mais de um aluno com a mesma quantidade de pontos, pela ordem: vence quem tiver menor número de faltas durante o ano; maior nota nas disciplinas de matemática e português; maior idade.

O deputado Denninho destaca que o papel da premiação é elevar a autoestima dos alunos e dos profissionais da educação. “O presente projeto de lei vem ao encontro das políticas públicas educacionais que buscam estimular a melhoria na qualidade do ensino, proporcionando estímulo e reconhecimento aos alunos e profissionais da rede estadual de educação”, disse.

A responsabilidade da divulgação do evento, regras e premiação caberá à Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Conforme o PL, os diplomas para os vencedores serão entregues nas escolas entre a penúltima e última semana do ano escolar.

A matéria foi lida em plenário no dia 15 de fevereiro último, seguindo para análise nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Educação; e de Finanças. Caso vire lei, a medida deve ser aplicada até 60 dias após a publicação oficial.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES