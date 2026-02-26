Política
Deputado quer disciplina Educação para o Trânsito na rede estadual
Promover a educação para o trânsito desde cedo é o que pretende o deputado Coronel Weliton (PRD) ao apresentar uma proposta ao governo do Estado. Ele é autor de uma indicação encaminhada ao Executivo (1.089/2025) para incluir a disciplina na grade curricular das escolas estaduais.
“Trata-se de uma medida preventiva, voltada à preparação dos estudantes para uma convivência mais segura e responsável no trânsito. A proposta também prevê que, ao final do ensino médio, os alunos que tenham cursado a disciplina possam aproveitar o conteúdo como equivalente ao curso teórico exigido para a obtenção da CNH, o que representa não apenas um incentivo à aprendizagem, mas também uma importante ferramenta de inclusão social e econômica”, sugere o parlamentar.
O deputado salienta que a inclusão da matéria na grade das escolas pode ajudar a diminuir o número de mortes no trânsito. “Muitos desses óbitos têm como causa o desconhecimento das normas de trânsito, a imprudência e o comportamento de risco, especialmente entre jovens condutores. Isso evidencia a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à educação viária desde a formação escolar”, reforça.
PF prende três suspeitos por fraude milionária contra Caixa
São José dos Campos/SP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (25/2), três suspeitos oriundos de São Paulo pela prática...
PF cumpre mandados de busca e apreensão contra oferta clandestina de serviços de streaming
São Paulo/SP. Nesta quinta-feira (26/2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Epigênesis, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pela...
FICCO/ES apreende R$ 220 mil durante ação em Vila Velha
Vila Velha/ES. Na quarta-feira (25/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) realizou a apreensão de...
Matéria prevê adicional de insalubridade para cuidador escolar
O deputado Coronel Weliton (PRD) quer que o Poder Executivo conceda adicional de insalubridade para profissionais que exercem a função...
PF investiga abuso sexual infantojuvenil no Amapá
Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Arquivo Proibido V, com o cumprimento de um mandado de busca...
FICCO/MG combate facção criminosa e prende quatro suspeitos
Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Baluarte,...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha
A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Estadual
Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)
Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Congo da Barra do Jucu é tema de vinheta em todo o País
O que é cultura para você? “Cultura para mim é poder dançar congo aqui na Barra do Jucu”, afirma a...
Nacional
Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos
A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”
Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado
Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...
Policial
Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina
Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES
Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
PRF recupera caminhão clonado em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...
ENTRETENIMENTO
Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’
A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’
A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’
A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado,...
POLÍTICA
Atividade pedagógica sobre religiões de matriz africana é tema de projeto
O deputado Lucas Polese (PL) quer assegurar que pais ou responsáveis possam vedar a participação de filhos ou dependentes em...
Zé Preto quer isenção de IPVA e de taxa de registro para motos de até 150cc
O deputado Zé Preto (sem partido) apresentou Projeto de Lei (PL) 822/2025, que concede isenção tributária e condições especiais para...
Descongelamento de benefícios de servidores é abordado por deputado
O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) participou de forma virtual da sessão ordinária desta quarta-feira (25) para tratar da aplicação,...
Esportes
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4
O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão
A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...
