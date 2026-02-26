Deputado quer disciplina Educação para o Trânsito na rede estadual

Promover a educação para o trânsito desde cedo é o que pretende o deputado Coronel Weliton (PRD) ao apresentar uma proposta ao governo do Estado. Ele é autor de uma indicação encaminhada ao Executivo (1.089/2025) para incluir a disciplina na grade curricular das escolas estaduais.

“Trata-se de uma medida preventiva, voltada à preparação dos estudantes para uma convivência mais segura e responsável no trânsito. A proposta também prevê que, ao final do ensino médio, os alunos que tenham cursado a disciplina possam aproveitar o conteúdo como equivalente ao curso teórico exigido para a obtenção da CNH, o que representa não apenas um incentivo à aprendizagem, mas também uma importante ferramenta de inclusão social e econômica”, sugere o parlamentar.

O deputado salienta que a inclusão da matéria na grade das escolas pode ajudar a diminuir o número de mortes no trânsito. “Muitos desses óbitos têm como causa o desconhecimento das normas de trânsito, a imprudência e o comportamento de risco, especialmente entre jovens condutores. Isso evidencia a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à educação viária desde a formação escolar”, reforça.

