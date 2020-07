Deputado propõe PEC que institui Medida Provisória no Espírito Santo

Estabelecer o instituto das Medidas Provisórias, tão utilizadas em nível federal pelo Poder Executivo, com força de lei, no Estado do Espírito Santo é o que pretende a Proposta de Emenda Constitucional protocolada nesta quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD). O projeto deverá ser lido em plenário na sessão da próxima segunda-feira (27) e começar a tramitar.

Para criar as MPs, o parlamentar, em seu quinto mandato, propõe a alteração dos artigos 58, artigo 61 e 91 da Constituição Estadual. No 61 e no 91, são incluídos incisos prevendo a edição das Medidas Provisórias dentro das atribuições privativas do governador do Estado, enquanto no artigo 58 é incluído o parágrafo 10, prevendo que, havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária da Assembleia Legislaltiva, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

Dentro da PEC, uma alteração importante é o acréscimo do artigo 68-A na Constituição Estadual, constando em seu caput: “Em caso de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa”.

Segue-se, então, no corpo do artigo, a regulamentação da edição de MPs pelo Governador, com as previsões de rituais e prazos para apreciação pela Assembleia, vedações e tempo de duração da Medida, acompanhando, basicamente, o que está previsto na Constituição Federal em relação às edições deste instituto pelo Presidente da República.

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), na justificativa da PEC, argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 425/TO, em 2002,”entendeu ser possível que os governadores adotem medidas provisórias desde que a Constituição do respectivo Estado discipline essa possibilidade, de acordo com o contido na Constituição Federal,tendo em vista a necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal”.

Na sessão ordinária virtual da última terça-feira (21), Enivaldo discursou e sinalizou o encaminhamento da proposta, tendo em vista que, em sua opinião, é preciso permitir ao Chefe do Executivo um instituto legal para dar maior agilidade às decisões que precisam ser tomadas tendo em vistas demandas urgentes da sociedade, até que o Legislativo tenha oportunidade de discutir e efetivar, ou não, o que pretende o Governador.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº /20

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROMULGA:

Art. 1º O art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo passa a vigorar acrescido do § 10 com a seguinte redação:

“Art. 58. (…)

(…)

10.Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária da Assembleia Legislaltiva, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.”(NR)

Art. 2º O caput do art. 61 da Constituição do Estado do Espírito Santo passa a vigorar acrescido do inciso VI com a seguinte redação:

“Art. 61. (…)

(…)

VI – medidas provisórias,observando-se o previsto nesta Constituição e na Constituição Federal.

(…).” (NR)

Art. 3º Acrescenta o art. 68-Ana Constituição do Estado do Espírito Santo com a seguinte redação:

“Art. 68-A. Em caso de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa.

1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a:

a) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; b) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares.

II – reservada a lei complementar;

III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.

2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 9 e 10, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo a Assembleia Legislativa disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso da Assembleia Legislativa.

5º A deliberação da Assembleia Legislativasobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

6º Se a medida provisória não for apreciadaem até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas que estiverem tramitando na Assembleia Legislativa.

7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada pela Assembleia Legislativa.

8º É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

9º Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

10. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.”

Art. 4º O art. 91 da Constituição do Estado do Espírito Santo passa a vigorar acrescido do inciso XXIV com a seguinte redação:

“Art. 91. (…)

(…)

XXIV – editar medidas provisórias com força de lei, nos termos desta Constiuição Estadual.” (NR)

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 21 de julho de 2020.

ENIVALDO DOS ANJOS

Deputado Estadual – PSD

JUSTIFICATIVA

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR PARA EDITÁ-LA. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. DOAÇÃO DE BENS DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS. EFICÁCIA LEGAL LIMITADA NO TEMPO. PREJUDICIALIDADE. 1. Podem os Estados-membros editar medidas provisórias em face do princípio da simetria, obedecidas as regras básicas do processo legislativo no âmbito da União (CF, artigo 62). 2. Constitui forma de restrição não prevista no vigente sistema constitucional pátrio (CF, § 1º do artigo 25) qualquer limitação imposta às unidades federadas para a edição de medidas provisórias. Legitimidade e facultatividade de sua adoção pelos Estados-membros, a exemplo da União Federal. […] (ADI 425, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2002, DJ 19-12-2003 PP-00062 EMENT VOL-02137-01 PP-00014)”

Trata-se de matéria de relevante interesse público, sendo que a presente proposta de emenda constitucional, em respeito ao princípio da simetria, observou o previsto na Constituição Federal, estando, portanto, em plena harmonia com o entendimento do STF.

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de aprovarmos a presente matéria.