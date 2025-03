Deputado Mazinho destaca redução de crimes no Norte do Espírito Santo

A significativa redução de todas as formas de crime na área da Superintendência Regional Norte da Polícia Civil, no Espírito Santo, foi salientada nesta terça-feira (25) pelo deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB) da tribuna da Assembleia Legislativa.

Dentro do Programa Estado Presente, a região de 12 municípios e mais de 600 mil habitantes é assistida, de forma integrada, pela Superintendência Regional da PC, pela qual responde o delegado Fabrício Dutra, e pelo Comando de Policiamento Ostensivo, chefiado pelo coronel Sandro Roberto Campos.

O deputado expôs os resultados constantes em estatísticas de 23 anos de trabalho, desse 2001, e comparou o pico de 375 homicídios em 2009 com os 173 de 2024, o menor número da série histórica, uma redução absoluta de 53,86% e de 31,9% sobre a média de todos os anos.

“A queda começou com a implantação do Estado Presente, em 2011, com uma elevação abrupta no trágico ano de 2017, que até hoje se reflete na segurança pública do Espírito Santo. Naquele ano, houve um aumento de 40% no número de homicídios, saltando de 225 para 325 de um ano para o outro devido à crise na segurança”, disse Mazinho.

O parlamentar acrescentou que as reduções provocadas pelo bom trabalho do Estado Presente, que teve interrupção entre 2015 e 2018, se estenderam a outros crimes: “Os furtos caíram 21,65% em 2024 sobre a média dos últimos nove anos; roubos caíram 57,68% e roubos e furtos de veículos foram menos 35,95%”, disse o deputado.

Em números absolutos, furtos e roubos de veículos caíram de 1.400 em 2017 para 400 em 2024; os furtos caíram de 9500 em 2016 para menos de 6 mil em 2024; e os roubos caíram de 5.500 em 2017 para menos de mil em 2024.

Em 2024, a região teve 1050 operações policiais, com 248 prisões em flagrante e cumprimento de 372 mandados de prisão e 484 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos mais de 107kg de maconha e 570kg de cocaína, a maior apreensão jamais ocorrida no Espírito Santo.