Deputado já providencia Habeas Corpus de Zé Trovão

Reprodução Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão

O deputado Vitor Hugo (PSL), declarou que está providenciando Habeas Corpus a favor do Zé Trovão , nesta tarde de quinta-feira (09). Em publicação no Twitter, o líder do PSL na Câmara dos Deputados afirmou que “a liberdade de expressão é um dos mais valiosos direitos fundamentais previstos em nossa CF e precisa ser defendido por cada um de nós a todo momento e a todo custo”.

URGENTE. Vamos protocolar o mais rápido possível um Habeas Corpus em favor do Zé Trovão. A liberdade de expressão é um dos mais valiosos direitos fundamentais previstos em nossa CF e precisa ser defendido por cada um de nós a todo momento e a todo custo. Vamos vencer juntos!! — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) September 9, 2021

Zé Trovão, o caminhoneiro e youtuber paulista ganhou notoriedade nos últimos dias por atacar as instituições democráticas brasileiras, chegando até a sugerir uma invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional para agredir o presidente e o relator da CPI da Covid, os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL), respectivamente.

O caminhoneiro estava foragido desde a semana passada. No entanto, através de um dos vídeos que ele publicou nesta tarde, investigadores da Polícia Federal identificaram que o líder bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, estava foragido na Cidade do México .

O youtuber chegou a mostrar um copo de café e um quadro na parede em um dos vídeos, detalhes que foram observados pela polícia que encontraram o hotel em que ele estava. Zé Trovão fugiu teve sua prisão ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por articular e incentivar atos antidemocráticos no 7 de setembro.

Mesmo no exterior, Zé Trovão continuou promovendo a paralisação nacional de caminhoneiros a partir do 7 de setembro com o objetivo de pressionar o Senado a dar prosseguimento ao impeachment de ministros do STF.

Em apelo no início da tarde, o caminhoneiro se posicionou novamente sobre sua situação e disse que vai ser preso por “crime de opinião” . Ele ainda pediu ajuda aos motoqueiros e acrescentou que todos deveriam ir à Brasília. Segundo Zé Trovão, ele pode ser preso a qualquer momento.