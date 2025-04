Deputado Gandini alerta sobre risco em pontes da BR-101 e TCU abre consulta

O tribunal vai ouvir motociclistas, motoristas e pedestres para avaliar a situação de todas as 107 pontes localizadas na BRs 101, 262 e 259, que cortam 23 municípios do Estado, após o deputado estadual ter denunciado a falta de infraestrutura na ponte sobre o rio Cricaré, em São Mateus

Após o alerta feito pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), sobre os riscos estruturais na ponte sobre o rio Cricaré, em São Mateus, e em outras pontes da rodovia no Espírito Santo, o Tribunal de Contas da União (TCU) resolveu abrir uma consulta pública para avaliar a situação dessas estruturas no Estado.

Gandini, que preside a Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 na Assembleia Legislativa, vem cobrando providências urgentes para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam a rodovia.

A preocupação ganhou força após um pedido do prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Pode), que, junto com vereadores, realizou uma vistoria na Ponte Régis Bittencourt. Em seguida, em 24 de março, Gandini usou a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar ações emergenciais da ECO-101 e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ele reforçou a necessidade de fiscalização e manutenção adequada das pontes da BR-101.

Poucos dias depois, no dia 1° de abril, o TCU anunciou a abertura de uma consulta pública para ouvir a população sobre a situação das pontes no Espírito Santo. O objetivo é coletar informações e sugestões para subsidiar uma auditoria do tribunal sobre as condições dessas estruturas e eventuais providências a serem tomadas.

Para participar, qualquer cidadão pode acessar o site do TCU (www.tcu.gov.br) e preencher um formulário específico sobre as condições das pontes da BR-101 no Estado. As contribuições da sociedade são fundamentais para que o órgão possa elaborar um diagnóstico preciso e recomendar soluções para os problemas identificados.

O interessado poderá responder a questionamentos sobre o estado de conservação das pontes, se a largura é ideal para o trânsito simultâneo de veículos de diferentes portes e destacar ainda pontos sobre buracos, desníveis e poças d’água durante chuvas, por exemplo. Além das respostas por escrito, ainda é possível enviar fotos para ilustrar a situação das estruturas.

Na consulta pública, o TCU vai avaliar a situação de todas as 107 pontes localizadas na BRs 101, 262 e 259, que cortam 23 municípios no Espírito Santo.

“Nosso alerta gerou uma reação importante do TCU, mas a luta por segurança na BR-101 continua. Contamos com o apoio da população para pressionar por soluções definitivas e evitar tragédias”, afirmou Gandini.