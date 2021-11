Deputado estadual João Isidório morre afogado após mal súbito, na Bahia

Reprodução/Assembleia Legislativa da Bahia Deputado estadual João Isidório

Morreu no final da tarde de quinta-feira (11) o deputado estadual João Isidório (Avante-BA). O parlamentar da Bahia estava na praia do Loreto, na Ilha das Frades, que pertence a Salvador, quando teve um mal súbito e se afogou, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O político tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele foi o deputado estadual mais votado do estado em 2018, com 110.540 votos.

João Isidório é filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório. Ele será enterrado nesta sexta-feira (12), no Cemitério de Caboto, em Candeias.

O parlamentar chegou a ser socorrido por familiares e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que tentou reanimá-lo parlamentar por quase uma hora. Ele foi levado ao Hospital de Madre de Deus, mas acabou falecendo.