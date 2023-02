Deputado do partido de Bolsonaro se reúne com a base de Lula em jantar

Reprodução Luciano, de branco ao centro da imagem, em jantar com aliados de Lula

O deputado federal Luciano Vieira (PL-RJ) esteve em um jantar com a base do governo do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (8). A reunião aconteceu na casa do parlamentar Washington Quaquá (PT-RJ) em Brasília. Ele contratou uma equipe do Rio de Janeiro para produzir o cardápio.

De acordo com informações de Octavio Guedes, colunista do Portal G1, Luciano esteve com lideranças do PT, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padillha, o subsecretário executivo da pasta, Olavo Noleto, e Quaquá. Também tiveram aliados de Lula no local, como o prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Wagner Carneiro, esposo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Luciano foi eleito pela primeira vez ao cargo de deputado federal no ano passado. Ele conquistou mais de 84 mil votos. Sua aproximação com a base de Lula começou depois que lançou uma candidatura de oposição ao nome indicado pelo partido de Bolsonaro para ocupar a Segunda Vice-Presidência da Câmara.

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), aliado a Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado para representar o PL na mesa diretora. No entanto, Vieira decidiu marcar posição e fez campanhas para deputados de PT, PC do B e PSOL.

PL vai analisar o caso

O deputado Altineu Côrtes (RJ), líder do PL, afirmou para o jornalista que o caso será analisado pelo partido. A expulsão de Luciano não está descartada pela direção da legenda.

Outro parlamentar que esteve no jantar e chamou muita atenção foi Otoni de Paula (MDB). Apesar dos emedebistas fazerem parte da base governista, Otoni sempre foi muito próximo do ex-presidente Bolsonaro.

Nos bastidores, o governo Lula já informou que trabalhará para levar deputados e senadores do PL para a base governista. O PT trabalha com a hipótese de ter o apoio de 25% dos parlamentares do Partido Liberal no Congresso.

Fonte: IG Política