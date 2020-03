Deputado do Paraná propõe amputação das mãos de corruptos, mas Câmara recusa PL

.

O trabalho da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no enfrentamento, diagnóstico e prevenção do coronavírus no Espírito Santo foi apresentado à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Ales) nesta terça-feira (10). O colegiado recebeu os coordenadores do Centro de Operações em Emergência, Luiz Carlos Reblin, do Laboratório Central (Lacen), Rodrigo Rodrigues, e da Vigilância Epidemiológica, Larissa Dell'Antonio.

De acordo com responsável pelas operações em emergência o Estado se organizou com antecedência para uma possível chegada da doença ao Estado. Reblin afirmou que o Comitê de Organização de Emergência (COE) monitora constantemente a evolução e que a Sesa tem um plano de contingência para diagnosticar e tratar os pacientes.

“Em cada epidemia ou surto, a secretaria constitui um comitê para atuar especificamente na prevenção, identificação e tratamento da população. Inclusive a carcerária, se for o caso”, afirmou.

O coordenador do Lacen, Rodrigo Rodrigues, afirmou que em apenas três meses, o coronavírus se alastrou por 110 países e já infectou quase 114 mil pessoas. No Brasil já são 25 casos confirmados sem nenhuma vítima fatal. No Espírito Santo, seis casos são investigados e um foi confirmado.

Ele ressaltou que a transmissão do vírus é muito rápida e fácil e embora haja uma boa estrutura do Estado para enfrentar a doença, a colaboração da população quanto ao cumprimento dos protocolos respiratório e de higiene pessoal são fundamentais para evitar a propagação do Coronavírus.

“A taxa de letalidade do Covid-19 é muito baixa. Apenas 3%, mas é imprescindível que o indivíduo faça a sua parte de forma correta. As boas práticas de higiene pessoal ainda são a melhor defesa”, afirmou.

Diagnóstico

O processo de confirmação ou descarte de contaminação passou a acontecer de forma mais dinâmica, já que a Sesa recebeu, no dia 9 de março, dez kits para testagem. Com isso, o diagnóstico pode sair em até 24 horas. Além do monitoramento do novo coronavírus, o Estado terá outro kit que permitirá ao Lacen a testagem para mais 20 tipos de vírus respiratórios.

“O Lacen foi um dos quatro no Brasil escolhido pelo Ministério da Saúde para receber esse material. Cada kit pode testar até 24 pacientes. O próximo lote será entregue até o final da semana e com isso, será possível ter maior domínio sobre a situação”, declarou Rodrigues.

Fake news

A chegada do coronavírus trouxe também fake news sobre o tema. De acordo com os especialistas, a propagação de notícias falsas também representam perigo, já que pode levar as pessoas a ingerir alguma substância maléfica ou deixar de praticar alguma ação preventiva.

“Tão importante quanto higiene correta é a informação verdadeira acerca da contaminação. No site da Sesa é possível encontrar todas as orientações necessárias, além de informações atualizadas sobre o coronavírus no Espírito Santo”, afirmou.

Semana do Rim

Em sessão extraordinária, a Comissão de Saúde também falou sobre o Dia Mundial do Rim, lembrado em 14 de março. O chefe de Gestão de Transplantes do Hospital Universitário, Antônio Cassiano de Moraes (Hucam), Dr. Lauro Vasconcelos, falou sobre a importância do diagnóstico precoce e cobrou mais políticas públicas que implementem a atenção básica no sistema público de saúde.

Segundo ele, dois milhões de brasileiros apresentam alguma doença nos rins. Desse montante, 100 passam por transplante todos os anos.

“A fila para transplantes cresce a cada ano e no Brasil, apenas 30% dos pacientes que precisam ser transplantados são atendidos. O crescimento dessa demanda pode ser resolvido com políticas severas de conscientização da população quanto à hábitos saudáveis de vida e com a implementação da atenção primária na saúde pública, já que 90% dos casos podem ser resolvidos ainda no atendimento primário.