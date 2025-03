Deputado destaca resultados do programa Estado Presente

Durante a Fase das Comunicações da sessão desta terça-feira (25), o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) elogiou os resultados do programa Estado Presente na Região Norte do Espírito Santo, onde estão 12 municípios. A política pública foi lançada em 2011 com foco na redução de homicídios em áreas com maior vulnerabilidade social.

Segundo dados do programa do governo do Estado, em 2009, a região atingiu um pico de 375 homicídios, enquanto em 2024 esse número caiu para 173 homicídios. “Foi o menor da série histórica dos últimos 23 anos, uma redução de 33% em relação à média dos 22 anos anteriores. Em relação a 2009, uma redução de 53,86%”, comparou.

Fotos da sessão

O parlamentar destacou que também despencaram as demais formas de crimes, como roubos e furtos, inclusive de veículos, e tráfico de drogas. “É preciso mostrar os bons resultados. Sabemos, como diz o governador Casagrande, que não podemos comemorar enquanto houver um crime no Estado. Mas a redução gradativa, ano a ano, nos dá esperança de construir um estado mais seguro”, comemorou.

Crimes rurais

Mazinho dos Anjos também destacou a força-tarefa que foi criada recentemente para combater crimes rurais. “O Estado vai estar presente e atuante para abrir inquéritos e punir quem comete crime contra o produtor rural, quem invade terra, rouba bomba, café e pimenta, quem aterroriza o produtor. A Polícia Civil e Militar e a Secretaria de Segurança vão estar presentes com essa força-tarefa para combater, instaurar o inquérito e encaminhar ao judiciário, para que as pessoas sejam condenadas. Quem comete crime no Espírito Santo não vai ter sucesso”, finalizou.

Fonte: POLÍTICA ES