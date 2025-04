Deputado destaca importância do café para a economia capixaba

O Dia Mundial do Café, celebrado neste 14 de abril, foi lembrado pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) em discurso na tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira, no Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa.

Para o deputado, “o café vai muito além da xícara: é cultura, história, economia e identidade capixaba”. Lembrou que o estado é um dos maiores produtores de café do país, liderando a produção do conilon. Destacou também a variedade arábica, de categoria especial, premiada internacionalmente. “A produção do café no estado gera milhares de empregos diretos e indiretos no Espírito Santo, movimentando a economia rural e promovendo o desenvolvimento de pequenas propriedades familiares”, ressaltou Bahiense.

Finalizando, homenageou os produtores em seu discurso. “Celebramos o Dia Mundial do Café e também valorizamos o trabalho dos agricultores e agricultoras capixabas, que com dedicação e tradição, mantêm vivo um dos principais pilares da economia estadual. O café conecta o Espírito Santo ao mundo, levando consigo o sabor, o aroma e a alma da terra capixaba”, exaltou o deputado.

Fotos dos trabalhos em plenário

Reajuste salarial

No mês de reajuste geral anual dos servidores públicos, o deputado Coronel Weliton (PRD) pediu ao governo que valorize todos os servidores de todas as secretarias. “Nós investimos apenas 36,4% no pagamento dos servidores do estado do Espírito Santo”, lembrou o deputado.

Polícia Militar

Coronel Weliton também registrou que está aguardando a reforma administrativa encaminhada pela Polícia Militar, atualmente na Secretaria de Segurança Pública, para a Assembleia tomar conhecimento das ações planejadas pelo governo. “Nenhuma reforma administrativa que não contemple as promoções, a valorização, a motivação, de soldado a coronel, ela é boa”, avaliou. O deputado se refere principalmente à promoção dos praças e prestígio na mesma proporção dada ao restante da corporação.

Cesan

Discursou também contra o que considera abuso no valor da taxa de esgotamento sanitário cobrada pela Cesan. “Ela cobra pelo tratamento da água e nós sabemos que a água é um patrimônio universal, ninguém tem que pagar por aquilo que é um patrimônio do capixaba”, protestou. Por outro lado, o deputado disse que a companhia não estaria honrando contratos com prestadoras de serviços e teria recebido ofício de uma empresa informando sobre dívida milionária.

Reconhecimento internacional

A sessão ordinária foi interrompida por cinco minutos para homenagear com certificado dois estudantes capixabas que venceram o Vis East Moot, maior competição de arbitragem comercial internacional da Ásia, realizada em Hong Kong, neste mês de abril.

Estudantes da Universidade Vila Velha (UVV), Uriel Oliveira Marques e Pedro Marcos Cardoso Muri foram agraciados com o prêmio “Spirit of the Moot”. A dupla foi a primeira a representar o estado na história da competição, enfrentando adversários de diferentes continentes. A disputa realça os valores da integridade, generosidade, perseverança e espírito esportivo. A dupla do Espírito Santo formou o menor time entre as 169 equipes participantes da competição internacional.

A professora Karime Silva Siviero Zoolotti, coordenadora do Núcleo de Práticas Adequadas de Solução de Conflitos (NUPASC) da UVV, também recebeu certificado.

Cultura premiada

A deputada Camila Valadão (Psol) utilizou o tempo de seu discurso na fase das Comunicações para homenagear com votos de congratulação Viviana Corte, coordenadora do Laboratório de Popularização da Ciência da Universidade Federal do ES (LabPop/Ufes), pela realização da exposição Cientistas Brasileiras, em cartaz até 18 de maio no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa.

Outro homenageado pela deputada, também com voto de congratulação, foi Roger Ghil premiado com o Kikito de Melhor Curta-Metragem Brasileiro no 51º Festival de Cinema de Gramado com o filme “Remendo”.

Fonte: POLÍTICA ES