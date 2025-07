Deputado comemora queijos capixabas premiados nacionalmente

A força da agroindústria familiar capixaba foi motivo de comemoração pelo deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) em discurso nesta segunda-feira (14) na Assembleia Legislativa (Ales). O parlamentar destacou as queijarias do ES premiadas no 8º Prêmio Queijo Brasil, realizado na última semana na cidade de Blumenau (SC).

“Entre mais de 2.200 participantes de 20 estados brasileiros, os queijeiros do nosso estado se destacaram com maestria conquistando medalhas de ouro, prata e bronze, levando o nome da nossa terra a um dos mais respeitados palcos da produção artesanal de alimentos”, enalteceu Esmeraldo.

Três empresas capixabas ganharam medalhas de ouro, de Domingos Martins, João Neiva e Cachoeiro de Itapemirim, tendo duas delas também conquistado medalhas de prata com outras variedades. Outra produtora de João Neiva e uma de Marechal Floriano também conquistaram bronze.

Para o deputado, o exemplo demonstra a importância do incentivo público ao produtor e os diversos impactos de empreendimentos organizados e prósperos.

“Fundamental reconhecermos o impacto econômico e social desse setor. Segundo o IBGE, cerca de 40% das agroindústrias familiares capixabas atuam na produção de queijos artesanais, somando aproximadamente 1.763 estabelecimentos que geram renda, fortalecem o turismo rural e preservam saberes tradicionais”, citou.

Violência contra animais

Quem também fez uso da tribuna nesta segunda foi a deputada Janete de Sá (PSB). A parlamentar, presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais e da CPI que apura maus-tratos, repercutiu cenas de policial militar preso por agredir um cachorro em São Mateus. A agressão foi filmada no último sábado (12).

Janete lembrou que não seria o primeiro episódio envolvendo agente de forças de segurança e citou proposta apresentada pelo mandato em 2023 (PL 803/2023) prevendo sanções para agentes de segurança que maltratarem animais. O PL estabelece como medidas: cursos de reciclagem, avaliação psicológica, cassação da posse, ou do porte de arma de fogo, além de multas. A matéria foi aprovada na Ales, mas recebeu veto total do Poder Executivo – veto ainda em análise no Legislativo.

