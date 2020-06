Deputado bolsonarista invade hospital e ameaça funcionários

Divulgação/Polícia Militar Homem tentou subornar policiais com o dinheiro falso.

Agentes da Polícia Militar descobriram uma fábrica de dinheiro falso. A instalação estava localizada no bairro de Guarapiranga, na Zona Sul da cidade de São Paulo . Descoberta aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (17).

Duas pessoas foram presas durante a ação da Polícia Militar. No local, foram encontrados equipamentos de impressão em larga escala, estufas e uma grande quantidade de dinheiro falso.

A ação teve início quando dois policiais da Rocam (rondas de moto) do Batalhão de Polícia de Choque abordaram um homem na rua e encontraram cinco pacotes de notas falsas.

Durante a abordagem, o homem tentou subornar os policiais com as notas falsas. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito levou os agentes até a fábrica na Zona Sul.