Deputado apresenta projeto para distribuição gratuita de cloroquina

Youtube/Reprodução Deputado Mario Heringer (PDT) quer distribuir cloroquina gratuitamente, mas não para tratamento de Covid-19

O deputado federal e presidente do PDT de Minas Gerais, Mario Heringer , apresentou um projeto na Câmara para viabilizar a distribuição gratuita de cloroquina para pessoas com doenças cujo medicamento tem eficácia comprovada, como lúpus, malária, artrite, afecções reumáticas e dermatológicas.

Segundo o parlamentar, que também é médico, em função da publicidade dada à cloroquina para tratar a Covid-19, feita principalmente pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores, gerou uma “corrida pelo medicamento” nos últimos meses, fazendo com que ele “sumisse” das prateleiras ou resultando no aumento do preço do fármaco.



Segundo Heringer, já que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército produziu 3 milhçoes de comprimidos do remédio, o ideal é que eles sejam distribuídos de forma gratuita para as pessoas que realmente precisam do medicamento devido às doenças crônicas com comprovada indicação terapêutica.

“Enquanto durarem os estoques do medicamento no Laboratório do Exército, proponho que o programa ‘Farmácia Popular’ faça a dispensação gratuita de difosfato de cloroquina aos pacientes portadores de receita médica contendo Código Internacional de Doença (CID) correspondente à doença para a qual o remédio é indicado, de acordo com o que diz sua bula”, defende Heringer.

A cloroquina sempre foi defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para tratar a infecção pelo novo coronavírus, mesmo com diversas pesquisas indicando que o remédio não é eficiente para combater o causador da Covid-19 — além dos graves efeitos colaterais que o medicamento pode causar.



O lobby pelo remédio se intensificou desde o último dia 7, quando Bolsonaro afirmou ter contraído o vírus e que estava se tratando com o medicamento. O presidente chegou a fazer um vídeo tomando o medicamento e foi flagrado “mostrando” o remédio para as emas que ficam no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.