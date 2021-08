Deputado apresenta projeto de lei Lucas Santos contra o cyberbullying

Reprodução Walkyria Santos e o filho Lucas

Deputado federal pelo PSL, Julian Lemos apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 2699/2021, na Câmara, que foi batizado de ‘Lucas Santos’, em homenagem ao filho da cantora Walkyria Santos, de 16 anos, que morreu após não suportar comentários ofensivos e ataques homofóbicos em um de seus vídeos compartilhados na plataforma TikTok.

O PL busca a criminalização da prática de ‘hater’ no mundo virtual e requer pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da aplicação de multa para quem utilizar as redes sociais ou quaisquer meios para disseminar ódio ou proferir comentários discriminatórios de qualquer natureza, que cause dano a integridade psíquica da criança e do adolescente.