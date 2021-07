Deputado apresenta plano contra burocracia

Durante a sessão ordinária híbrida desta terça-feira (13), o deputado Marcelo Santos (Podemos) apresentou no plenário o resultado de um trabalho que tem como objetivo dar celeridade a projetos estruturantes no Espírito Santo. O documento partiu de uma demanda apresentada pelo governador Renato Casagrande (PSB) e foi coordenado pelo parlamentar, em associação com diversos entes do setor público.

Intitulado “Desburocratização: Eficiência e Produtividade nas Obras de Infraestrutura do Estado do Espírito Santo”, o documento, que já foi entregue ao Poder Executivo, aponta os processos burocráticos que impedem o bom andamento da gestão pública e as soluções para esses problemas.

Veja a cobertura fotográfica da sessão

A proposta é “encontrar os problemas que fazem com que o Estado se torne mais burocrático e ao mesmo tempo apresentar a solução para desburocratizá-lo. Para que nós possamos encontrar um caminho e fazer com que a vontade do Executivo que naturalmente em parceria com o Legislativo, é a vontade do povo, possa se concretizar”, explicou o vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ales).

Marcelo Santos destacou a capacidade de investimento do Espírito Santo e falou sobre a importância de manter a governabilidade. “Estamos aqui com propostas dentro da legislação, sem infringir nenhuma norma, para que nós possamos garantir governabilidade ao Estado que, a várias mãos, fez com que nos tornássemos o Estado com a maior capacidade de investimento do Brasil, com uma performance administrativa reconhecida inclusive pelo próprio governo federal, pelo Tesouro Nacional”, afirmou.

O presidente da Comissão de Infraestrutura citou as burocracias em licenciamentos como um dos entraves burocráticos identificados na ação. “Os funcionários públicos, que antes não tinham o direito de receber o seu salário, sabem que dia do mês, até o final do ano, que vai cair o seu vencimento. Esse Estado organizado não pode ficar frustrado porque tem recurso, tem organização, mas não consegue entregar uma obra, como por exemplo o Hospital Geral de Cariacica, que demorou muito o licenciamento”, disse.

O presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), congratulou Marcelo Santos pela coordenação do projeto. “Parabéns pelo trabalho! Mais de um ano de coordenação deste trabalho a várias mãos, para que a Ales pudesse com efetividade entregar ao Estado um Plano de Desburocratização, que muitas das vezes emperra, ou todas as vezes emperra, ou 90% das vezes emperra, atrapalhando assim os deslanches das atividades econômicas, da geração de emprego e renda”, concluiu.