Deputado anti-Lula compara a Bahia com o Haiti

O deputado federal Mauricio Marcon (Podemos-RS) fez uma transmissão nas redes sociais e comparou a Bahia ao Haiti na última segunda-feira (6). O parlamentar relatou que o estado localizado na região Nordeste é “sujo” e “pichado”.

O parlamentar, que se coloca como conservador e antipetista, fez a declaração depois de criticar o fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter conquistado uma vitória expressiva na disputa presidencial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A gente [ele e a esposa] teve lá na Bahia. Assim, é um Haiti. Não tem explicação. É uma pobreza, tudo pichado, sujo. E era uma área turística. A gente fica imaginando onde não é [turístico]. Então a vida é muito diferente”, falou o deputado.

Marcon ainda acusou um grupo políticos de incentivar a pobreza no Nordeste para conquistar votos. “Se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente. O interesse desses políticos é que continue ruim”, completou.

Marcon se defendeu

Com a repercussão negativa após ter feito a fala preconceituosa, Mauricio Marcon divulgou uma nota se defendendo. “A Bahia, assim como o Haiti, é um lugar onde as belezas naturais e o povo são maravilhosos, mas que infelizmente a interferência política desastrosa de governos populistas prejudicou o seu desenvolvimento – é bom lembrar que o estado está entrando no quinto governo consecutivo do Partido dos Trabalhadores (PT)”.

Fonte: IG Política