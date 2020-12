Deputado agarra e passa a mão na altura dos seios de parlamentar em SP; assista

Reprodução Deputado Fernando Cury é acusado de assediar deputada Isa Penna

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) foi flagrado assediando a colega Isa Penna (PSOL) durante sessão na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo na noite da última quarta-feira (16).

No vídeo registrado pela própria Assembléia , que cobria uma sessão plenária, um deputado tenta impedir Cury de ir em direção à Isa, mas ele se aproxima por trás dela, e coloca as mãos em sua cintura, na altura dos seios da deputada, que imediatamente repreende o colega, e gesticula reclamando da situação. Poucos segundos depois, Cury se afasta.

Confira o momento em que a deputada é assediada:

Nesta quinta-feira (17), Penna registrou um boletim de ocorrência contra o deputado estadual por assédio sexual , além de uma denúncia por quebra de decoro.

Em nota, a psolista declarou que outras deputadas já haviam sido assediadas na Assembléia:

“A deputada Isa Penna é conhecida por atuar em prol do combate à violência contra as mulheres e afirma que a violência política de gênero que sofreu publicamente na ALESP infelizmente não é um caso excepcional, dado que ela e as deputadas Mônica Seixas e Erica Malunguinho, do mesmo partido, já foram assediadas em ocasiões anteriores”.

Fernando Cury não se pronunciou sobre o fato.