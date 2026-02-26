Deputada pede núcleo no Samu para atender casos de saúde mental

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encaminhou ao governo do Estado a Indicação 1.128/2025, de autoria da deputada Camila Valadão (Psol), sugerindo a criação de um Núcleo de Saúde Mental (Nusam) dentro da estrutura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta do Samu em casos de urgências psiquiátricas, oferecendo atendimento especializado e humanizado. A proposta tem como referência iniciativas já em funcionamento no Distrito Federal e em Sergipe, onde o Nusam conta com equipes multidisciplinares, incluindo médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social e condutor-socorrista.

“No Distrito Federal, por exemplo, o núcleo especializado atende mais de 7 mil chamadas por ano relacionadas à saúde mental (…) o que evidencia a necessidade de uma estrutura específica para atender esse tipo de ocorrência”, detalha a parlamentar.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cerca de 25% da população capixaba convive com algum transtorno mental e 10% apresentam condições que exigem tratamento intensivo, como depressão, ansiedade e esquizofrenia.

Além da criação do Nusam, a deputada sugere capacitação continuada para os profissionais, elaboração de protocolos intersetoriais para atendimento de pessoas em surto e integração plena à Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

A proposta no formato de indicação tem respaldo no Regimento Interno da Ales (artigos 141 e 174), que considera esse tipo de matéria uma sugestão a outros Poderes ou órgãos de medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa não sejam de competência do Poder Legislativo.

A indicação segue para Secretaria da Casa Civil, responsável pela articulação do governo com a Ales.

Fonte: POLÍTICA ES