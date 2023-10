Deputada contesta decisão sobre o caso Samarco

A deputada Iriny Lopes (PT) cobrou do governo do Estado medida contra a revogação da Deliberação 58, do Comitê Interfederativo, referente ao Caso Samarco, que elenca as áreas estuarinas, costeiras e marinhas impactadas pela lama de rejeito de minério resultante do rompimento da barragem da mineradora no município mineiro de Mariana, ocorrido em novembro de 2015.

Iriny disse que a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF6), sediado em Minas Gerais, extingue a demarcação de faixa oceânica capixaba contaminada pelos metais pesados deixados no mar pela lama de rejeitos.

Tal demarcação, apontou a parlamentar, estabelecia limites à atividade pesqueira na região entre o litoral do município de Serra até o de Conceição da Barra (Região Norte). Mas, conforme Iriny, a decisão simplesmente passou a negar a existência da contaminação e os pescadores ficam liberados para exercerem atividades colocando em risco a própria saúde e a de quem comprar peixes com metais pesados.

“Também é injusta e humilhante a forma como o desembargador coloca a decisão porque fala em pagar honorários. As empresas não têm que pagar honorários, mas indenizar as vidas perdidas, as pessoas que perderam o emprego ou a capacidade de trabalhar”, cobrou.

Iriny criticou ainda a anunciada repactuação dos acordos de indenizações às pessoas atingidas e reparos aos danos ambientais. Os novos termos, conforme afirmou, devem ser definidos em dezembro.

“Estão falando em repactuação em dezembro; que repactuação é essa depois dessa decisão deste desembargador de Minas Gerais? Os pescadores vão vender peixes contaminados? E os estragos no turismo das praias do norte capixaba? Ninguém vai pagar por isso?”, questionou.

