Depois de lançar coleção de máscaras,  Gabi Martins está com Covid-19

Reprodução Gabi Martins fazendo propaganda de máscara





No fim de maio, Gabi Martins foi anunciada como embaixadora de uma empresa que fabrica máscaras, óculos e escudos em acrílico para a proteção contra o novo coronavírus. Mas, na última semena, a ex-participante do “BBB 20” anunciou que está com Covid-19.

A cantora cancelou alguns compromissos de sua agenda e se isolou em um hotel em Belo Horizonte para ficar longe da família e não passar a doença para eles. No último sábado (15), a Gabi tranquilizou seus seguidores do Instagram. “Sosseguei, neném! Sem febre e melhorando! Obrigada por todas mensagens de carinho. Amo vocês. Se cuidem”, escreveu.





No Twitter, muitos internautas questionaram o fato de a cantora fazer propaganda de máscaras de proteção e, mesmo assim, contrair o vírus. “O povo fura a quarentena sem se importar com os outros. Um exemplo é a Gabi Martins que usa uma máscara que não serve pra porr* nenhuma e fica andando pelo Brasil. Consequência: está com Covid e ainda colocou um monte de gente em risco”, desabafou uma.