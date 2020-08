Depois de Faustão e Agostinho, blogueira reproduz looks de Zeca Pagodinho

Reprodução/Instagram Antes e depois da harmonização de Nadine Gonçalves





Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, resolveu passar por um procedimento de harmonização facial aos 52 anos de idade. O Instagram da clínica responsável pela técnica, a mesma que fez a harmonização de Rafaella Santos e Gretchen e as lipos HD de Ludmilla e Brunna Gonçalves, postou nesta segunda-feira (10) uma montagem do antes e depois da mãe do craque.

“É apenas o início do tratamento e, apesar disso, o resultado imediato foi incrível! Fizemos uma reestruturação facial utilizando ácido hialurônico para devolver contornos e volumes a estruturas da face que se perderam com o tempo. Também foi realizado aplicação de toxína botulínica para suavizar e prevenir rugas”, dizia a legenda.