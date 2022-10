Depois de 9 anos de cassação, Silvio Berlusconi volta ao Senado

paz.ca / Wikimedia Commons Ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

Quase nove anos depois de sua cassação, o ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi se registrou nesta quarta-feira (12) para seu novo mandato de senador, que começa oficialmente nesta quinta (13).

“Aqui estou de novo. Acabei de completar os procedimentos de registro. Amanhã estarei presente na primeira sessão da 29ª legislatura no Senado”, escreveu o líder conservador no Twitter.

Berlusconi integra a coalizão encabeçada pela deputada de extrema direita Giorgia Meloni e será determinante para a formação do novo governo – Antonio Tajani, coordenador de seu partido, o Força Itália (FI), é cotado para ocupar algum ministério de destaque.

Com 86 anos recém-completados, o ex-premiê foi eleito senador pelo distrito de Monza, voltando ao cargo que ele exerceu entre março e novembro de 2013.

No entanto, no fim daquele ano, Berlusconi teve seus direitos políticos cassados por causa de uma condenação definitiva por fraude fiscal envolvendo sua empresa de mídia, a Mediaset.

A inelegibilidade terminou em 2018, o que permitiu que o ex-premiê voltasse a disputar cargos públicos. Berlusconi ainda responde a diversos processos por suborno de testemunhas e, em um deles, o Ministério Público de Milão pediu sua condenação a seis anos de cadeia.

Há um ano, Berlusconi foi absolvido por corrupção

O Tribunal de Siena, na Itália, absolveu em 21 de outubro de 2021 o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi e o pianista Danilo Mariani por corrupção em atos judiciários . Segundo os magistrados, que se reuniram por cerca de uma hora para discutir o fechamento do caso, o “fato não existiu”.

Os dois eram investigados no âmbito da ação “Ruby ter”, o terceiro desdobramento sobre as famosas festas “bunga-bunga” em suas mansões. O ex-premiê era acusado de ter dado dinheiro para que Mariani mentisse em seu depoimento sobre o que acontecia nas festas, que contavam com a presença de prostitutas.

O nome refere-se ao apelido da modelo marroquina Karima el Mahroug, pivô do escândalo sexual que abalou a imagem do ex-primeiro-ministro.

Fonte: IG Mundo