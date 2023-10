Vanessa Tuleski Depois de 4 meses, Vênus finalmente muda de signo e balança o amor

Vênus é o planeta dos relacionamentos, por isso, quando muda de signo, muda também a forma como nós experimentamos o amor. Depois de um longo período em Leão, Vênus finalmente muda de signo neste domingo, dia 08 de outubro, e fica no signo de Virgem até 07 de novembro de 2023.

O planeta costuma ficar cerca de 45 dias em cada signo. Porém, em 2023, Vênus retrógrado fez com que ele ficasse quatro meses em Leão.

Na temporada de Vênus em Virgem, é hora de provar o sentimento nos pequenos gestos e na atenção aos detalhes. Afinal, estamos falando do signo do perfeccionismo e do senso crítico.

Por isso, tende a ser um período mais prudente, sério e mais responsável. O amor tende a ser exigente e criterioso, crescendo progressivamente na intimidade.

A seguir, veja o que muda no amor para pessoas solteiras e comprometidas durante o trânsito de Vênus em Virgem .

Para quem não está em um relacionamento:

Os contatos poderão começar mais tímidos ou discretos, mas é possível que haja uma boa química.

Prestar atenção aos detalhes será fundamental, por isso veja como está sua roupa, unhas, mãos e hálito.

Além disso, tome mais cuidado na forma como fala e se apresenta, porque isso pode contar mais na hora de sair e conhecer pessoas.

O período de Vênus em Virgem não costuma ser de amores que começam com grandes arroubos, mas, sim, do sentimento que nasce no dia a dia.

No seu cotidiano, olhe ao redor! Inclusive, será ótimo prestar mais atenção nas pessoas ao redor.

É, ainda, um momento para investir em pessoas do seu cotidiano, convidando, por exemplo, alguém para almoçar. Não espere necessariamente resposta imediata, vá dando atenção a outra pessoa e procure perceber como reage.

Para quem está em um relacionamento:

Fazer programas simples com a pessoa amada será a melhor pedida: ir naquele restaurante que serve uma comidinha especial, caminhar de mãos dadas na praia ou sentar para ver o pôr do sol em algum lugar legal.

Cuidado, porém, com uma propensão a focalizar muito nos defeitos de quem você gosta.

Nesse momento, é importante relevar algumas coisas ou encontrar um jeito de sugerir melhoras, reforçando também as qualidades e os pontos fortes de quem gosta.

Uma forma de demonstrar amor é dando uma força para a pessoa parceira se ela estiver precisando, além de incentivá-la na carreira. Muitas vezes somos desatentos com as necessidades de quem amamos e com isto vai havendo afastamento.

Esta é a hora ideal para prestar a atenção nas pequenas armadilhas que desgastam o amor, como certos hábitos que precisam ser mudados, e tentar reforçar mais a intimidade e o diálogo.

