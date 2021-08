Depoimento de Pamella Holanda à polícia sobre DJ Ivis é divulgado

Instagram Depoimentos de Pamella Holanda sobre DJ Ivis são divulgados por colunista





Neste sábado (7), o colunista Leo Dias divulgou trechos dos depoimentos de Pamella Holanda, arquiteta e ex-esposa do DJ Ivis que o acusou de violência doméstica . O depoimento foi prestado no dia 12 de julho na Delegacia Metropolitana de Polícia de Eusébio, no Ceará.

Além do depoimento, Pamella entregou à polícia um pen drive com vídeos das agressões que vieram à público. Ela também afirmou que a babá de sua filha, chamada Nágila, foi demitida após testemunhar agressões proferidas por Ivis.





Você viu?

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos são “firmes, coerentes e em harmonia com as demais circunstâncias que envolveram os fatos”.

“A vítima, identificada como Pamela Holanda, relatou que seu marido havia lhe agredido, pela manhã, e em instantes anteriores havia tentado lhe matar com uma faca. Diante daquela situação, ela havia corrido para buscar ajuda na casa de uma vizinha e solicitou que ligassem para a polícia”, diz o documento.

“(…) em relação aos vídeos divulgados pela declarante na tarde de ontem na Rede Social Instagram, entregues em Pen Drive na data de hoje, nesta Delegacia, por meio de advogada, tem a informar que estes vídeos foram copiados por sistema de câmera existente num Apartamento do casal que fica no Bairro Passaré, em Fortaleza. Que não recorda exatamente a data, mas lembra que uma das agressões se deu quando a declarante estava acometida de Covid-19, no final do ano passado; Que na data sua filha era recém nascida, acreditando que ela tivesse cerca de um mês e meio de vida. Que uma senhora que aparece nas imagens é mãe da declarante; Que em relação ao outro vídeo, onde há um homem, e no qual a declarante é agredida com um soco nas costas e é derrubada ao solo por Iverson, o homem que aparece nas imagens é Charles, motorista de Iverson; Que quanto à agressão de que foi vítima no dia 01.07.2021 informa que estava a sós com Iverson no quarto do casal, na casa, em Eusébio; Que percebeu que Ives, após tê-la agredido no dia 01.07.2021, apressou-se em demitir a Babá de nome Nágila, tendo, inclusive, chamado Charles, seu motorista, para levá- la para casa; Que acredita que ele tenha agido desta forma por perceber que Nágila tinha testemunhado o crime”, continuou.

“Acrescentou que Iverson saiu de casa, logo após as agressões e retornou, no final da tarde do dia 01.07.2021, como se nada tivesse acontecido,chegando o casal a dormir na mesma cama. No dia 02.07.2021, o acusado desceu à cozinha para tomar ocafé da manhã. Em seguida, também desceu. Assim, enquanto estava na porta de entrada da casa com sua filha, esperando a saída de IVERSON, para que pudesse preparar o leite da criança, começou a ouvi-lo, em conversa com a Sra VANEIDE, governanta, o qual falava sobre a briga do dia anterior. Nesse contexto, aduz que foi até à Sra. VANEIDE e mostrou as lesões, em seu corpo, bem como o hematoma no olho esquerdo, onde desferiu um soco no balcão, advertindo o agressor: “VOCÊ VAI ACABAR SENDO PRESO”. Nesse instante, o delatado abriu a gaveta do móvel da cozinha, pegou uma faca de mesa, mas, foi contido por VANEIDE, a qual segurou sua mão”.