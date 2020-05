“Depiladíssima” | Juju Salimeni enterra fantasia tapa-sexo na virilha e deixa escapar partes íntimas

A musa publicou uma foto onde ostentou sua famosa fantasia verde brilhante para o desfile com a escola X9 Paulistana e deixou os seguidores boquiabertos com seu shape saradíssimo, que ficou em evidência no clique e não escondeu a boa forma impecável de Juju na época do carnaval.

“#TBT de uma data especial e de muita alegria: nosso carnaval”, escreveu na legenda, com saudades.

O clique bombou no Instagram e rendeu mais de 100 mil curtidas para a loira, além de diversos comentários elogiando a musa.

“Essa Fantasia, na minha opinião, foi a mais linda de todas”, elogiou uma seguidora. “A mulher mais linda do Brasil, isso com certeza”, comentou outro fã. “Ficou gata demais com esse cabelão preto”, digitou uma terceira.

(*Metropolitana)