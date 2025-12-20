Deolane Bezerra coloca fio-dental no bumbum para jogo durante viagem

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de uma temporada luxuosa em Dubai. As imagens, publicadas nos últimos dias, rapidamente ganharam destaque entre seguidores.

Nos cliques, Deolane aparece curtindo a piscina do hotel usando biquíni fio-dental, evidenciando o corpo definido. Na legenda, ela demonstrou empolgação com o destino e o clima de férias. “Eu amo esse lugar”, escreveu.

Os comentários se encheram de elogios, com fãs destacando beleza, confiança e estilo. Muitas mensagens ressaltaram a autoestima da influenciadora e sua presença marcante nas redes.

Viúva do cantor MC Kevin, Deolane seguiu viagem após a passagem por Dubai. O próximo destino foi Tóquio, no Japão, onde ela continua compartilhando momentos da rotina internacional e mantendo o nome em evidência entre os seguidores.

