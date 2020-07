Dentro de caminhão, 8,2 toneladas de maconha são apreendidas em São Paulo

View this post on Instagram

FAMÍLIA ♥️♥️♥️ Da direita pra esquerda: Enzo Joh (irmao do Bre), Breno, Seiko (mãe do Bre) Tia Naoko (tia no Bre). A força da família nessa horas é importante demais e graças a Deus o Bre tem essa família incrível. A mãe do Breno, uma verdadeira GUERREIRA, passa todos os dias ao lado dele 🥺 Não está sendo nada fácil pessoal, alem de toda a preocupação com Breno, sempre aparecem inúmeras coisas pra ela gerir. Nisa ajudem a salvar a vida do Breno Link do site vakinha na bio #salveumavida #juntospelobrenojun #coraçãoartificial #transplantecardíaco #incor #miocarditeaguda #miocardite #vaquinhaonline #vakinhaonline #vakinhavirtual