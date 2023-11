Dentista de 36 anos é encontrado morto em apartamento de luxo

Um amigo do dentista encontrou o corpo, na tarde de sábado (25/11), no apartamento do profissional, em um bairro boêmio de Salvador

Um dentista de 36 anos foi encontrado morto, na tarde de sábado (25/11), no apartamento em que morava no prédio de luxo Celebration Garibaldi, localizado no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador.