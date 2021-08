The Music Journal Brazil Dennis lança primeira faixa de DVD inédito com Gusttavo Lima

O DJ e produtor Dennis lança nesta sexta-feira (6) o primeiro single de seu DVD inédito gravado em Goiânia (GO). Trata-se de Lágrima por Lágrima , que conta com a participação especial de Gusttavo Lima . A música já está nas plataformas digitais pela Sony Music .

Composta pelos parceiros Cantini, Leandro Rojas, Fred Liel, Marco Esteves e Dennis , o single vem com o objetivo de apresentar o projeto O Impossível ao público: “Um dos primeiros nomes que me veio a cabeça foi o do embaixador, já que ele é um dos principais nomes do sertanejo hoje e, há muito tempo, está no game, se reinventando. É um artista que admiro muito, não só como cantor, mas como pessoa também. Ele tem uma história linda e tem um talento indiscutível. Há muito tempo planejávamos fazer um som e, na hora que enviei Lágrima por Lágrima, ele disse que era porrada e topou imediatamente! Estou muito feliz com este lançamento e espero que o público tenha a mesma emoção que eu estou tendo”, declara Dennis sobre essa parceria muito almejada pelo artista.

Já Gusttavo Lima completa “Estou feliz demais em fazer parte desse projeto do Dennis que reúne tanta gente bacana. ‘Lágrima por Lágrima’ é uma música muito boa e que vai chegar com tudo! Tenho certeza de que vocês vão curtir bastante e desejo ao Dennis todo o sucesso com este trabalho! Obrigado pelo convite, parceiro!”.

