The Music Journal Brazil Dennis é surpreendido com discos de ouro, platina e diamante

O DJ e produtor Dennis foi surpreendido no dia de seu aniversário com a entrega de nove certificações de ouro, platina e diamante nesta sexta-feira (30).

O artista, que é considerado o maior produtor e DJ de funk do mundo recebeu certificados de 21 músicas . Entre eles estão 9 discos: Ouro , com destaque nas músicas Bumbum Covarde, Ninguém Conta Pra Ninguém, Relaxa E Toma, Vizinha, Megamix Do Baile, Joga No Waze, Sou Eu, É O Mundo, Novo Normal, Platina com Eu Te Amo Tanto, Apimentadissima, Tchau Tchau, Bumbum Ignorante, Platina Duplo para os sucessos Vou Pegar e Deixa De Onda , Platina Triplo em Isso Que É Vida , Diamante com Sou Teu Fã, Diamante Duplo nas faixas Só Você, Medley Da Gaiola, Te Prometo e Diamante Triplo com Agora É Tudo Meu.

Dennis também conquistou certificações em Portugal , com Ouro em Só Você e Te Prometo e dupla platina com a música Agora é tudo meu.

Você viu?

“Eu sempre tive um sonho, desde a época do vinil. Eu via os artistas ganhando no Faustão o disco de ouro, platina e ficava pensando se um dia eu teria esse reconhecimento de uma premiação dessa” , disse Dennis . “Hoje eu fico olhando para tudo isso que vem acontecendo na minha vida, nos últimos anos, e vejo que sou um cara de muita sorte, por ter na verdade pessoas que gostam do meu som. Agradeço a Sony Music. São milhões de acessos, vídeos, streams e plays. Dedico a todos os meus fãs e a todas as essas pessoas que vem me acompanhando há anos, a minha família. Só agradeço. É um reconhecimento do meu trabalho. Agora mesmo estou viajando e olhando para cada quadro. Lembrando aqui e só me dá mais força e mais gás para continuar. Fazer música, shows, produzir é o que amo e sei fazer nesse mundo.” , agradeceu o artista.

Das mãos de sua filha, Lara Gomes , e de sua mãe, Tania Gomes , uma grande incentivadora da carreira, Dennis resume o sentimento da entrega, que aconteceu nos primeiros minutos do dia de seu aniversário: “Recebi todos esses quadros das mãos da minha mãe e da minha filha. A minha mãe foi a minha maior investidora. Lá, quando comecei a história de ser DJ ela me deu o primeiro equipamento, que foi um fone e um disco de vinil, da Furacão 2000. Passou um filme na minha cabeça ao receber essa surpresa da minha mãe. Estou muito feliz e agradecido, por tudo.” , concluiu.