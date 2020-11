Redação Dennis bate 1 bilhão de views em seu canal do YouTube

O produtor e DJ Dennis bateu a marca de 1 bilhão de views em seu canal oficial no YouTube . Só na faixa Te Prometo o número de visualizações passa de 141 milhões e Malandragem, 103 milhões de views.

Na sequência vem outros sucessos como Medley da Gaiola, Só Você, Quando o DJ Mandar, Vamos Beber, Sou teu fã e Isso que é vida , que garantem números, também, elevados. Hoje, o canal soma quase quatro milhões de pessoas inscritas.

“Há mais de oito anos atrás eu tinha um outro canal, do meu selo Galerão Record, com mais ou menos 100 mil inscritos. Só que era o canal onde eu hospedava músicas dos meus artistas e de artistas que estavam começando a gravar músicas comigo como, por exemplo, a Anitta. Foi quando eu tomei a decisão de criar um novo, só meu, e começar do zero, com a minha cara. Foi um desafio por já ter um com visibilidade, ainda mais há anos atrás que era bem no início da descoberta de YouTube, onde muita gente ainda não usava tanto a ferramenta. Mesmo assim decidi criar um canal meu, como um artista e não como gravadora que hospedava vários outros aristas. Hoje, vejo que do primeiro inscrito cheguei a um bilhão de visualização. Posso dizer que é um momento de reflexão. Fico emocionado não pelo número, mas pelo que representa da minha coragem de recomeçar, começar do zero quando resolvi criar o canal do Dennis DJ” , comemorou o artista

E concluiu: “Momento de muita felicidade, muita gratidão a Deus e a todos os inscritos , que gostam da minha música e acreditam no meu trabalho”.

Atualmente, Dennis , responsável por produzir e compor diversos hits, divulga a música Novo Normal , que conta com as participações especiais de Don Juan e Jon Ferreira . A faixa chegou acompanhada de clipe, lançado no último dia 23 de outubro , e já virou febre nas redes com mais de 3 milhões de views , em pouco mais de uma semana. Além disso, a coreografia rendeu vários vídeos no Tik Tok, com pessoas se divertindo com os passos.