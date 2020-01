Denilson relembra dívida de Belo: “Ele tem que virar homem”

Nesta quarta-feira (15), o ex-jogador Denilson participou do programa ‘Aqui na Band’. Uma das pautas da atração foi a dívida de R$ 5 milhões, que ele cobra na Justiça do cantor Belo.

“Aceito R$ 500 por mês, mas ele tem que virar homem e assumir o compromisso”, disse Denilson. A ação corre na Justiça há quase 20 anos. Na época, o comentarista da Band era dono do grupo Soweto, em que o Belo era o vocalista. Com o rompimento de contrato para Belo seguir carreira solo, Denilson moveu um processo contra o cantor por indenização. “O problema é simples de ser resolvido: paga e pronto!”, disse o comentarista da Band .

Denilson falou também sobre outro processo, só que desta vez movido por Belo contra ele, em 2017, devido a um comentário que Denilson fez no Instagram do cantor Thiaguinho.

” Thiaguinho é meu amigo e fez uma postagem sobre o Belo. Eu cobrei o Belo ali e ele me processou. O cara me deve e me processa! Mas a Justiça foi feita e ele perdeu esse processo também. Vai ter que pagar as custas do advogado”, finalizou ele.

De acordo com o “Fofocalizando”, o ex-jogador descobriu a existência de uma mansão de Belo com 4 suítes, piscina, churrasqueira avaliada em cerca de R$ 4,5 milhões, mas que possui algumas dívidas de IPTU. Segundo o programa do SBT , o advogado de Denilson estrará na Justiça pedindo a penhora do imóvel para conseguir abater a dívida de Belo .