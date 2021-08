Dengue: fique atento aos sintomas da doença

A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A infecção pelo vírus causa diversos sintomas como febre alta, enxaqueca, dor atrás dos olhos, dor no corpo e manchas avermelhadas espalhadas pela pele.

A fase febril da doença pode durar entre três e cinco dias. Após esse período, o paciente pode ser curado ou passar para a forma grave, apresentando dores abdominais intensas e contínuas, vômito persistente, sangramentos de mucosas (ouvido, nariz, gengivas, entre outros) e aumento do fígado.

Fiquem atentos aos sintomas da dengue, chikungunya e zika. São sintomas que podem ser parecidos, mas o tratamento difere a cada doença. Procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Sintomas:

Dengue: febre alta, dor no corpo, atrás dos olhos, fraqueza e vômitos;

Chikungunya: dores e inchaços nas articulações dos pés, mãos, tornozelos e pulsos;

Zika: manchas na pele, coceira, febre leves, dores musculares ou nas articulações.

Para que o tratamento seja realizado de forma adequada, é necessário procurar auxílio médico logo nas primeiras manifestações da doença. Além disso, a população deve estar empenhada na eliminação dos possíveis focos do vetor.

Ações simples, como manter as calhas sempre limpas; as caixas d’água bem vedadas; verificar se não existe água acumulada nas lajes; escovar as bordas das vasilhas de água e comida de animais; e descartar lixos, entulhos e pneus nos locais adequados devem ser realizadas semanalmente para interromper o ciclo de reprodução do inseto.

Veja aqui o 32º boletim da dengue

Veja aqui o 32º boletim da zika

Veja aqui o 32º boletim da Chikungunya

