Denarc realiza operação, prende três homens e apreende drogas em Venda Nova do Imigrante

A equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da Polícia Militar (PMES), realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas nos bairros Bananeiras e São João Viçosa, no mesmo município, na última quinta-feira (26). Durante a ação, três homens foram presos e entorpecentes foram apreendidos.

A primeira ação aconteceu no bairro Bananeiras, após a equipe da Denarc receber informações de que um indivíduo estaria enviando uma grande quantidade de drogas aos municípios de Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante.

“Em posse das informações, realizamos um cerco na entrada de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da Polícia Militar, onde avistamos o veículo denunciado. Dentro dele, tinham dois homens de 19 e 22 anos, portando 587 gramas de pasta base de crack e 107 gramas de pasta base de cocaína, além de 10 potes de ácido bórico”, conta o titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque.

Em ato contínuo, as equipes foram ao bairro São João Viçosa, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência de um homem de 20 anos. Na casa, foram encontradas 19 buchas grandes de maconha, R$ 270,00 em espécie, material para embalo e entorpecentes.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

