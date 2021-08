Denarc realiza operação apreende armas e detém homem em Cachoeiro de Itapemirim

A Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros São Lucas e Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã dessa quinta-feira (19). A ação teve como objetivo coibir a prática do tráfico de drogas no município e resultou na detenção de uma pessoa e na apreensão de três armas.



A prisão ocorreu no bairro São Lucas, onde os policiais foram na casa de um suspeito de 65 anos. Durante as buscas, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e nove munições do mesmo calibre.

Já a outra ação ocorreu no bairro Boa Vista, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um suspeito de 21 anos. Os policiais foram ao local, mas o suspeito não estava. Durante as buscas no imóvel, um policial constatou que, na área de serviço, existia uma tela com um buraco grande que dava acesso a um terreno baldio e que, possivelmente, pode ter sido usado para uma fuga.



“No local, foi possível localizar uma caixa pequena de isopor, que tinha uma balança de precisão. Já no quarto do suspeito, foram localizados um revólver calibre 38, além de quatro frascos de lança perfume, sendo três cheios e um quase vazio; um frasco de ácido bórico e uma sacola com 14 pinos que poderiam ser utilizados para guardar cocaína”, conta o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.



O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sendo autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado. O caso seguirá sob investigação.

