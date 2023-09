Denarc prende suspeito e apreende arma de fogo em Cariacica

Policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) realizaram, na última segunda-feira (04), uma operação policial no bairro Rio Marinho, em Cariacica, com o objetivo de apurar denúncia de um indivíduo que estaria transitando a bordo de um veículo, portando arma de fogo. Um suspeito de 31 anos foi preso e, com ele, foi apreendida uma pistola, além de 13 munições e 42 pacotes de cigarro.

Após informação de que um homem armado estaria circulando a bordo de um veículo Voyage pelas ruas dos bairros Valparaíso e Rio Marinho, no município de Cariacica, as equipes deram início às diligências na localidade, com o objetivo de localizar e prender o suspeito.

Durante as apurações, o carro foi localizado e o condutor de 31 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. No veículo dele, foram apreendidos uma pistola Ruger, calibre 40 milímetros, com numeração raspada, um carregador de pistola, treze munições e 42 pacotes de cigarro.

O suspeito foi autuado em flagrante delito, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

