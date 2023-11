Denarc prende suspeito de tráfico de drogas com arma ilegal em apartamento

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou, nesta terça-feira (14), uma operação policial com a finalidade de cumprir um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, visando reprimir o tráfico de drogas, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra.

Consta da investigação que deu origem ao mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, que um homem de 25 anos tinha ilegalmente arma de fogo em seu apartamento, recém alugado, em razão do seu envolvimento com narcotraficantes.

Após o cumprimento do mandado de busca, autorizado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, os policiais tiveram êxito em apreender no apartamento um tablete de maconha prensada, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As demais circunstâncias do crime serão apuradas em inquérito policial próprio.



