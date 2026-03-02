Denarc prende mulher em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Cariacica

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante uma mulher de 26 anos, durante diligências para apurar denúncia de tráfico de drogas na localidade de Roda D’Água, zona rural de Cariacica.

As equipes realizavam diligências no local, em continuidade às investigações que apuram o tráfico de entorpecentes na Região Metropolitana.

Durante a ação, a suspeita foi abordada e, no imóvel onde ela se encontrava, foram localizados 67 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 54 quilos, 94 gramas de haxixe do tipo uva e 54 gramas de substância conhecida como PAC.

Também foram apreendidas uma espingarda calibre 12, um fuzil ferrolhado do tipo mosquefal, oito cartuchos de calibre 12, uma balança de precisão, dois cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, um bilhete conhecido como catuque, supostamente proveniente de presídio, e um aparelho celular.

Diante dos fatos, a suspeita foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

