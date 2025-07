Denarc prende investigado por homicídio, tráfico e roubo na Bahia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), cumpriu, na manhã desta quinta-feira (17), três mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado da Bahia contra um homem de 29 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídio e organização criminosa.

O indivíduo foi localizado no bairro Serra Dourada I, no município da Serra, após trabalho de cooperação entre o setor de inteligência do Denarc da PCES e a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA). Durante a abordagem, ele não ofereceu resistência e nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Após a realização dos procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES