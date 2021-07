Denarc prende dois homens envolvidos no tráfico de drogas em Vitória

Dois homens de 36 e 31 anos, suspeitos de terem envolvimento no tráfico de drogas, foram presos pela equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), no bairro Bela Vista, em Vitória, nessa terça-feira (20). Além disso, os policiais apreenderam 2 quilos de maconha, amostras de maconha e haxixe, balança de precisão e faca para cortar drogas.

As investigações começaram há 15 dias, após os policiais receberem várias denúncias de tráfico de drogas na região de Bela Vista, em Vitória. Com base nas informações, a equipe conseguiu identificar e localizar os suspeitos, que estavam vendendo, distribuindo e guardando os entorpecentes.

“Os policiais criaram um cerco em volta na casa do homem de 36 anos, que é apontado por estar receptando os entorpecentes entregados pelo homem de 31 anos. Ambos estavam envolvidos na venda de drogas na região”, disse o titular do Denarc, delegado Tarciso Otoni.

Durante a abordagem, os policiais encontraram os tabletes de maconha e, quando saíram da residência, localizaram em uma via pública, o outro suspeito. Com ele foram encontradas amostras de maconha e haxixe.

Eles foram encaminhados ao Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), e estão à disposição da Justiça.

