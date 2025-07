Denarc participa da Operação Nacional Nárke VI, apreende 15 quilos de skunk e incinera mais de quatro toneladas de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), participou da Operação Nacional Nárke VI, coordenada pela Diretoria de Operações de Inteligência (Diopi) da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), entre os dias 23 e 29 de junho. A operação foi realizada de forma estratégica a fim de intensificar o combate ao narcotráfico.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nessa terça-feira (1º), na sede do Denarc, na Serra.

Durante a ação, foram detidos três suspeitos e apreendidos 15 quilos de skunk, 500 gramas de haxixe, 319 pinos de cocaína, uma arma com mira laser e outros entorpecentes. A ferramenta de reconhecimento facial inserida na plataforma do Cerco Eletrônico foi fundamental para a qualificação do suspeito que estava com os 15 quilos de skunk.

“As diligências tiveram início após a equipe policial receber informações sobre um indivíduo que estaria armazenando e comercializando entorpecentes na cidade. Com base nas denúncias e no levantamento de campo, foi possível identificar o suspeito com o auxílio da ferramenta de reconhecimento facial disponibilizada pelo Governo do Estado, que contribuiu de forma significativa para sua localização e identificação, explicou a adjunta do Denarc, delegada Fernanda Prado.

Ainda segundo a delegada, durante a abordagem, o suspeito apresentou comportamento contraditório, o que levantou suspeitas por parte dos policiais. “Em entrevista inicial, foram encontradas com ele porções de skunk já fracionadas e embaladas para a venda. Dando continuidade às diligências, os policiais se dirigiram até o apartamento do investigado, onde ele tentou esconder o restante do entorpecente. No local, foram localizados aproximadamente 15 quilos de skunk, armazenados na residência.”

Além disso, foi realizada a incineração de, aproximadamente, 4,7 toneladas de entorpecentes apreendidos durante diversas operações policiais no Estado. A data da incineração foi escolhida simbolicamente por marcar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“Isso é uma vitória, não só para a Polícia Civil, como para toda a sociedade. Tirar de circulação essa substância que causa tanto mal à saúde e que atrai muitos outros crimes decorrentes desse comércio ilícito é um passo importante. A incineração realizada neste dia representa, de certa forma, o fechamento de um ciclo do nosso trabalho. Um trabalho que é incessante, mas que, neste momento, simboliza muito bem tudo que a Polícia vem fazendo em prol da sociedade”, ressaltou a delegada Fernanda Prado.

Na edição anterior, a Nárke III, realizada entre os dias 15 a 30 de março deste ano, o Denarc prendeu três pessoas e apreendeu 230 quilos de maconha.

