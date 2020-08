Denarc e Polícia Judiciária da Força Nacional prendem suspeito de tráfico de drogas em Cariacica

.

Policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), em uma operação integrada com a Polícia Judiciária da Força Nacional prenderam, na tarde dessa terça-feira (25), um homem de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Mucuri, em Cariacica.

O chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, informou que o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Vitória. “Esse homem é suspeito de atuar no tráfico de drogas na Capital. Estávamos realizando operações rotineiras para combate ao tráfico e tivemos informações anônimas de que ele estaria escondido em uma residência de Cariacica. Fizemos diligências para apurar as informações e, ao constatarmos a presença dele, foi dada a voz de prisão”, disse.

O delegado acrescentou que esse suspeito já foi preso outras três vezes. “Em 2017, ele foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas conseguiu Alvará de Soltura no mesmo ano. Já em 2018, ele foi detido por furto qualificado e deixou o presídio também em 2018. No ano de seguinte, ele foi preso por tráfico de drogas e deixou o sistema prisional em março deste ano. Agora é a quarta vez que ele é preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas”, afirmou.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

