Denarc descobre imóvel usado como depósito de drogas em Cariacica e apreende entorpecentes

O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu, na manhã dessa terça-feira (03), 1 quilo de maconha, materiais para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão, dentro de uma residência, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

A equipe foi ao local após ter ciência que o imóvel era utilizado por traficantes no Morro do Quadro, em Vitória, para armazenar drogas. Ao chegar à residência, os policiais realizaram buscas e, no terceiro andar, localizaram uma mochila contendo um tablete de maconha de, aproximadamente, 1 quilo e os materiais.

“Logo após, a equipe procurou a proprietária do imóvel, que relatou que havia alugado o imóvel para um homem, que é o suspeito de ser o dono do entorpecente. Foram realizadas outras diligências, mas até o momento ele não foi encontrado”, conta o titular do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni.

O material apreendido foi encaminhado ao Denarc e, posteriormente, será levada para o Laboratório de Química Legal para ser analisado e depois será encaminhado à incineração. O caso continua sob investigação.

