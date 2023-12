Denarc desarticula organização criminosa responsável por lavar dinheiro do tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), deflagrou, no dia 19 de dezembro, a Operação “Vingador” e desarticulou uma organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas no município da Serra. Durante a ação, foram detidos cinco suspeitos, incluindo três homens, de 45, 38 e 28 anos, e duas mulheres, de 39 e 28 anos.

A operação contou também com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). “A PCES realiza uma nova metodologia de trabalho, porque estamos no contexto da segurança pública, mas também estamos no processo de Justiça Criminal. Então, era um desafio começar a fazer investigações relacionadas à lavagem de capitais e à recuperação de ativos. Precisamos asfixiar a economia do tráfico para que os criminosos não realizem movimentações financeiras”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

“O criminoso de 28 anos e a mulher de 28 anos são casados, e o suspeito tem carteira assinada no comércio do sogro, de 45 anos, também preso por envolvimento com o tráfico. O investigado de 38 anos já tinha passagem pela polícia pelos crimes de homicídio, documento falso e tráfico de drogas, e a mulher de 39 anos era responsável por intermediar conversas de presos do Rio de Janeiro para a organização da Serra”, informou o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.

As investigações tiveram início após o líder de uma organização criminosa da Serra que atuava nos bairros Serra Dourada I e II, e em Novo Porto Canoa, ser solto da cadeia e buscar refúgio e proteção de traficantes no Estado do Rio de Janeiro. “Uma organização criminosa no Rio de Janeiro tem um banco informal que gerencia pessoas que pedem proteção e, em troca, essa pessoas realizam pagamentos para a organização”, informou o delegado-geral José Darcy Arruda.

A partir da movimentação financeira do líder para a organização carioca, a equipe policial deu início a uma averiguação de possíveis parceiros da organização criminosa, como laranjas, empresas de fachada e comércios que utilizam dinheiro lícito e ilícito, oriundo do tráfico de drogas. O líder da organização da Serra foi preso no ano de 2022, no Rio de Janeiro.

Na abordagem do suspeito, de 28 anos, foram apreendidos cinco veículos e duas motos aquáticas, avaliados em cerca de R$ 1,3 milhão. Também foram apreendidos R$10 mil em espécie, documentos, arma de fogo e comprovantes de depósitos. Os cinco detidos foram autuados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

