Denarc de Guarapari prende investigado por tráfico de drogas

A Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, com o apoio da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, prendeu, nesta terça-feira (06), um homem de 20 anos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, no bairro Bela Vista, em Guarapari. Com o detido, foram apreendidos um revólver calibre 38 e mais 18 munições. Em outro local, os policiais encontraram uma capa de um colete balístico.

O delegado Marcelo Santiago, que está respondendo pela Delegacia Especializada de Narcóticos de Guarapari, informou que a ação teve como intuito coibir os crimes de tráfico, a associação para o tráfico e os homicídios.

Durante a madrugada, a equipe de polícia seguiu para o bairro Bela Vista, em Guarapari, com o intuito de realizar a ação. Ao chegar à residência do investigado, os policiais encontraram com o suspeito um revólver com capacidade para seis munições. A arma estava com a numeração suprimida e junto dela estavam 18 munições de calibre 38 intactas. Segundo o delegado, o detido, conhecido como “Vapor”, é investigado por realizar o tráfico de drogas na região.

Em outra residência, também no bairro Bela Vista, foi encontrada uma capa de colete balístico, mas o indivíduo não se encontrava no local.

A arma, as munições e o detido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O suspeito foi autuado, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

