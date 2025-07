Denarc da PCES participa de operação interestadual que desarticulou grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), participou, na última segunda-feira (21), de uma operação interestadual que desarticulou um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas, com atuação no estado do Amazonas. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio das Polícias Civis do Espírito Santo e de São Paulo (PC-SP).

A operação faz parte da segunda fase de uma investigação iniciada no município de São Gabriel da Cachoeira (AM). As ações foram realizadas simultaneamente nos três estados, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa.

O chefe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni, explicou que a Polícia Civil do Espírito Santo deu apoio à operação para o cumprimento de mandados relacionados a um dos principais alvos da investigação, localizado no Estado. “Apesar de o investigado ter fugido antes da chegada das equipes, a ação foi deflagrada simultaneamente no Amazonas, em São Paulo e no Espírito Santo. Mesmo com a fuga do alvo no Espírito Santo, a operação obteve resultados significativos com apreensões nos outros estados, e a participação da PCES foi essencial para o desdobramento da fase atual da investigação”, afirmou o delegado.

Ao todo, quatro homens foram presos: três no Norte do país, com idades de 21, 20 e 41 anos, e um suspeito de 20 anos, em São Paulo. Eles são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico. Durante a operação, também foram apreendidos mil comprimidos de ecstasy, 600 micropontos de LSD e porções de maconha.

Segundo a PC-AM, a primeira fase da investigação, conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, teve início após sucessivas apreensões de malas com drogas no aeroporto do município, incluindo uma carga com cerca de 23 quilos de entorpecentes. O padrão de envio chamou atenção dos investigadores, que identificaram um comprador recorrente e rastrearam o esquema de distribuição que ultrapassava os limites do estado, alcançando outros pontos do país.

Com a constatação da atuação interestadual do grupo, as Polícias Civis de São Paulo e do Espírito Santo foram acionadas para colaborar com as diligências. As investigações revelaram uma estrutura criminosa bem organizada, com divisão de tarefas e atuação estratégica na rota de envio e comercialização de entorpecentes.

