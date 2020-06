Denarc apreende submetralhadora e drogas em Rio Marinho, Cariacica

O Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) prendeu um homem, de 19 anos, investigado por envolvimento no tráfico de drogas na região de Rio Marinho, Cariacica. O suspeito foi localizado dentro de casa, na tarde dessa -feira (29).

Ao realizar buscas no quarto do suspeito, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380; carregadores; entorpecentes; rádios comunicadores; balança de precisão e dinheiro.

“Nossas investigações indicaram que este indivíduo acumulava as funções de ‘soldado’ do tráfico e ‘vapor’, ou seja, vendia a droga diretamente para o usuário e também responsável pela segurança da ‘boca’”, explicou o titular da Denarc, delegado Tarcisio Otoni.

O indivíduo foi preso em flagrante e autuado nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

As investigações do Denarc prosseguem. “Nosso objetivo é identificar as lideranças da organização criminosa que atua na região, e também a origem das drogas traficadas em Rio Marinho. A população pode contribuir fazendo denúncias anônimas, por meio Disque-Denúncia 181 ou disquedenuncia181.es.gov.br”, afirmou o delegado.