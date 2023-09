Denarc apreende dez tabletes de maconha em terreno de descarte de material reciclável na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou, no último dia 04, uma operação policial no bairro Nova Carapina I, no município da Serra, que resultou na apreensão de dez tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 7,6 quilos. A ação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na região.

As equipes realizaram diligências em uma área destinada ao descarte de materiais reciclados, após informações de que traficantes estariam utilizando o local para esconder e armazenar drogas, que, posteriormente, seriam distribuídas e comercializadas na região. Após busca minuciosa pelos produtos ilícitos no local indicado, os policiais lograram êxito em encontrar os entorpecentes.

A delegada adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda de Oliveira, informou que um inquérito policial foi instaurado, a fim de dar continuidade às investigações, visando a identificar a autoria do delito.

