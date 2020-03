Participantes de uma festa religiosa hindu em Mumbai (Índia) queimaram o “demônio do coronavírus” . O alvo era um boneco azul com a inscrição Covid-19 , como é conhecida a doença provocada pelo coronavírus que já matou milhares de pessoas em vários países – especialmente China e Itália.

Participantes de uma festa religiosa hindu em Mumbai (Índia) queimaram o “demônio do coronavírus” . O alvo era um boneco azul com a inscrição Covid-19 , como é conhecida a doença provocada pelo coronavírus que já matou milhares de pessoas em vários países – especialmente China e Itália.

O “demônio”, chamado Coronasur, foi incendiado no domingo (8/3) por uma tocha com o formato de uma seringa por fiéis hindus presentes a um evento do Holi, o festival da cores.

O boneco, uma oferenda aos deuses em troca de proteção, foi destruído rapidamente pelas chamas, deixando os fiéis em êxtase, contou o “Indian Express”.

‘Demônio do coronavírus’ é queimado em festa religiosa na Índia Foto: Reprodução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu que indianos não participassem de eventos públicos, mas milhões de fiéis saíram às ruas de várias cidades para o Holi.

O governo da Índia já confirmou 60 casos de Covid-19 no país, o segundo mais populoso do mundo.